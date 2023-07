Ponte | l’aggiornamento della Gesesa sui disservizi idrici

Leggi su anteprima24

La comunica che, a causa delle elevate temperature e dell'eccessivo assorbimento in distribuzione sarà costretta ad effettuare la chiusura notturna anche mercoledì 19 luglio nelle seguenti zone: 1.Serbatoio Ripa. La turnazione vedrà la sospensione dell'erogazione dalle 24:00 fino alle 7:00 del mattino successivo. La sospensione interesserá tutto il centro urbano. 2.Serbatoio Alto Servizio. La turnazione vedrà la sospensione dell'erogazione dalle 24:00 alle 7:00 del mattino successivo. Le zone interessate dalla sospensione dell'erogazione idrica sono: via Campo sportivo e traverse limitrofe; via Campo d'Antuono; Pare di via Belvedere; Parte di via San Benedetto. Si specifica che anche questa sera la chiusura sarà posticipata alle 24.00 anziché delle 20.00. Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura e riapertura dei ...