Pomezia | quel pasticciaccio brutto di piazza Indipendenza

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 luglio 2023)– C’è qualcosa che non torna nella smentita sulle dimissioni del vicesindaco. E sono tempi e protagonisti. La mattina esce la notizia, data dal Faro online previa verifica telefonica col capogruppo della Lega, Fabrizio Salvitti. E tutto tace… per ore. Poi arriva la nota, dopo pranzo: “A seguito della notizia riportata a mezzo stampa sulle dimissioni del vicesindaco e assessore Luisa Bonfiglio, il Sindaco e il capogruppo della Lega Fabrizio Salvitti smentiscono la notizia. In particolare non è giunto al Comune nessun atto protocollato riguardante le dimissioni. Si ribadisce la massima fiducia nell’operato del vicesindaco”. Eppure, se la notizia fosse stata totalmente priva di fondamento ci voleva mezzora a confutarla. invece la smentita – perché così viene chiamata nelle poche righe di confutazione – arriva solo dopo pranzo. Non è difficile immaginare nel mezzo ...