Piunti Conou | Dal riciclo degli oli usati risparmi per 130 mln in import petrolio

(Di lunedì 17 luglio 2023) "Noi siamo primi in Europa perché raccogliamo e rigeneriamo tutto l'olio minerale usato, lo raccogliamo a titolo gratuito come fa l'azienda Veronico di Modugno, e lo andiamo a rigenerare, ridando ...

Lo ha detto Riccardo, presidente del, il consorzio nazionale degli oli minerali usati, a margine della tappa del tour di Legambiente 'Cantieri della transizione ecologica' ospitata a ...Alla conferenza stampa ospitata nell'azienda hanno partecipato Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente, Riccardo, presidente, Nicola Bonasia, sindaco di Modugno e Nicola ...L'azienda ha ospitato la conferenza stampa alla presenza di: Stefano Ciafani, Presidente nazionale Legambiente; Riccardo, Presidente; Nicola Bonasia, Sindaco di Modugno; Nicola Veronico, ...

Piunti (Conou): "Dal riciclo degli oli usati risparmi per 130 mln in ... Adnkronos

Roma, 17 lug. – (Adnkronos) – “Noi siamo primi in Europa perché raccogliamo e rigeneriamo tutto l’olio minerale usato, lo raccogliamo a titolo gratuito come fa l’azienda Veronico di Modugno, e lo andi ...Roma, 17 lug. – (Adnkronos) – Si è svolta in Puglia presso l’impianto della Nicola Veronico di Modugno (Ba), una delle 60 aziende raccoglitrici del Conou, Consorzio Nazionale Oli Minerali Usati,la set ...