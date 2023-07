Pisa | UFFICIALE | Stefanelli è il nuovo direttore sportivo

(Di lunedì 17 luglio 2023) Stefanoè stato nominato ufficialmente ildel. Ecco il comunicato del club toscano Stefanoè stato nominato ufficialmente ildel. Ecco il comunicato del club toscano. COMUNICATO – IlSporting Club comunica di aver affidato all’Avv. Stefanol’incarico di. Conclusa la carriera da calciatore Stefanoha iniziato subito quella da dirigente prima nella Vis Pesaro e quindi nel Carpi; dopo l’esperienza nei quadri dirigenziali del Napoli con la gestione della formazione Under 19, il passaggio alla Pistoiese e ...

Ufficiale: Alessandro Arena è un giocatore del Pisa SestaPorta.News Pisa

Era da tempo in odore di un salto di categoria che si è adesso materializzato ufficialmente. Alessandro Arena passa dal Gubbio al Pisa e affronterà per la prima volta in carriera il campionato di Seri ...Il Pisa Sporting Club comunica di aver affidato all’Avv. Stefano Stefanelli l’incarico di Direttore Sportivo. Conclusa la carriera da calciatore Stefano Stefanelli ha iniziato ...