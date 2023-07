Pino Insegno | “Io giudicato perchè appoggio la Meloni e non per quello che so fare”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tra i volti della nuova Raiana spiccadiventato oggetto di chiacchiericcio per via del suoalla

: 'Sono odiato perché approvo la Meloni, alcuni colleghi si schierano dal palco del primo maggio' Filippo Facci, la Rai cancella il programma 'I facci vostri': la decisione dopo l'...'Odiato perché approvo la Meloni', parla. Il conduttore romano è finito da mesi nel mirino di stampa e social per la sua amicizia con la Presidente del Consiglio, un legame nato circa vent'anni fa, e per aver condotto eventi ...Così, che ha passato gli ultimi anni a presentare i comizi politici di Giorgia Meloni in piazza, ha indossato gli abiti della vittima dalle pagine di Libero . Tutto questo dopo aver ...

Pino Insegno: “Odiato perché approvo la Meloni, non so nuotare in questo mare di m…però ho capito… Il Fatto Quotidiano

Pino Insegno si è difeso dagli haters e dalle critiche e ha rivelato d'essere odiato solo perchè sostiene la Meloni ...Pino Insegno ritorna in Rai con due programmi e parla delle polemiche per il rapporto di fiducia con la premier Giorgia Meloni.