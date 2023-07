Pino Insegno | I miei inizi in Rai con Gino Bramieri nel 1983

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 17 luglio 2023) «Odiato perché approvo la Meloni» Libero, di Daniele Priori, pag. 20 (…), complimenti anzitutto per questa meritoriaativa solidale. Così onora al meglio anche il suo ruolo di commendatore della Repubblica… «Lo sanno in pochi perché non mi piace vantarmi di quello che faccio. Ma quella onorificenza me l’ha conferita il presidente Napolitano. Non certo un uomo di destra. Poi nel corso della mia carriera ho incrociato 11/12 governi di ogni colore, fino a quando diventa presidente del Consiglio una persona della quale approvo alcune scelte sociali. Mi spieghi per quale motivo non dovrei appoggiarla? Mi sono sentito dire che un attore non deve schierarsi. E chi l’ha detto? Vedo ogni giorno tanti illustri colleghi parlare e dire la loro dal palco del 1 Maggio in giù…». Resta il fatto che l’uomo del momento ora è lei. Come sta vivendo tutto ...