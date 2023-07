Pier Silvio scatena la tempesta! Dopo U&D | un' altra famosa conduttrice esclusa da Canale 5!

(Di lunedì 17 luglio 2023) Oggi Notizie Scoppia il gossip nel mondo del piccolo schermo! Tina Cipollari, la regina delle polemiche di Uomini e Donne, potrebbe essere nel mirino diBerlusconi. Ma attenzione, non è ancora tutto confermato. per scoprire di più! Un fulmine a ciel sereno sta scuotendo il mondo della televisione e, in particolare, i fan di uno dei dating show più amati in Italia, Uomini e Donne. Ma chi è il protagonista di questa tempesta mediatica? Sembra che sia nientemeno che l'amministratore delegato di Mediaset,Berlusconi. Da quando è scomparso il padreBerlusconi,sembra aver preso le redini dell'azienda con decisione, facendo piazza pulita di chi non ritiene più idoneo alla nuova linea. E questa volta, pare che nel suo mirino ci sia ...

Le dichiarazioni dell'ex promessa de Il Collegio sono state dirette tant'è che ha voluto lanciare anche un appello aBerlusconi. Ma procediamo con ordine. Sara Tommasi: 'Maria Sofia ...Il Grande Fratello Vip sta per tornare sugli schermi di Mediaset. In questi giorni gli autori, Alfonso Signorini e anche lo stessoBerlusconi stanno cercando di studiare il cast adatto per la prossima stagione. E come vi abbiamo raccontato in questi giorni, secondo alcune indiscrezioni,avrebbe posto il ...Tuttavia c'è da dire che per questi ultimi il compito non sarà per niente facile, visto che dovranno seguire alla lettera le nuove regole dettate daBerlusconi sul trash. Pare inoltre che ...

Nonostante manchi ancora diverso tempo alla messa in onda della nuova edizione del Grande Fratello, le prime indiscrezioni sui concorrenti del celebre reality targato Mediaset non tarano ad arrivare.Dopo il boom di OnlyFans, il sogno di Maria Sofia Federico resta quello di apparire in tv. Infatti, intervistata da "Cusano Italia Tv", l'ex concorrente de "Il Collegio" non nasconde che prenderebbe p ...