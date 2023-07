Picchiata dal compagno si rifugia dai Carabinieri ad Afragola

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 17 luglio 2023)dalfugge in Caserma. Lui non esita a incendiarle l’auto davanti al comandodalsidai. Ancora dolorante per le botte subite poco prima. Scossa e tumefatta nel volto, una giovane donna diha deciso di mettere fina al suo incubo. Non ci ha pensato più di una vola, senza restare in silenzio o sperando che, prima o poi, sarebbe tornato ad amarla senza far parlare le mani. Si è rivolta aidella stazione diper raccontare delle vessazioni subite nel tempo e delle botte prese senza motivo. Anche di quelle prese pochi minuti prima di fuggire in auto. Come un fiume in piena si è sfogata, cercando comprensione anche ...