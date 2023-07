Petracca | “Entro la fine dell’estate il candidato sindaco”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti«Non è cambiato nulla perché noi, almeno a me, sembra che siamo consigliere di maggioranza a Palazzo Santa Lucia. Oggi è un incontro istituzionale che riguarda la Regione Campania in seguito alla norme relative al dimensionamento scolastico. Ripeto, non c’è nulla di collegato ad eventuali accordi sulla città capoluogo. E’ chiaro che stiamo lavorando, come noto a tutti, su un campo largo del csinistra che è alternativa a Gianluca Festa, niente di più». E’ chiaro il consigliere regionale, Mauriziointervenuto all’incontro del Polo Giovani insieme all’assessore all’istruzione della Regione Campania Lucia Fortini e Enzo Alaia.spazza il campo da possibili musi lunghi o altro, relativi ad un accordo con Alaia e Italia Viva: «Non è assolutamente così – afferma – Ci sono interlocuzioni in ...