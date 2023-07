Pescara | 30 scout intossicati durante un campo estivo sulla Maiella

... i giovani sono stati trasportati a valle dagli equipaggi del servizio 118 e trasferiti nei reparti di pediatria degli ospedali di Chieti e. Tutti sono in condizioni abbastanza buone ma per ...Una trentina di, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, si sono sentiti male durante un campo estivo sulla ... I giovani si trovano ricoverati tra i reparti di pediatria di Chieti e. Non ...Sono stati recuperati e trasportati in diversi ospedali della provincia di Chieti i 30, di età compresa tra 13 e 16 anni, quasi tutti di, che si sono sentiti male durante un campo estivo sulla Maiella. I 30 ragazzini hanno accusato malori, per i quali si sospetta un'...

