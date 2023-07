Perugia | il Collegio di Garanzia accoglie il ricorso contro il Lecco Respinto quello della Reggina

(Di lunedì 17 luglio 2023) La sezione deldidello Sport sulleversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche ha “accolto, nei sensi di cui in motivazione”, ilpresentato dalFigc, Lega di B e nei confronti delper “l’annullamento del comunicato ufficialeFederazione” relativo alla “conseguente ammissione”società lombarda al prossimo campionato di serie B.il, dichiarato “in parte inammissibile e in parte infondato”.anche ildel Siena (escluso dalla serie C 2023-24), dichiarato inammissibile...

Ildi garanzia del Coni conferma : Reggina fuori dalla serie B. Dunque il Brescia il prossimo ... I giudici hanno deciso anche di accogliere il ricorso delcontro il Lecco che, ...È da poco terminato ildi Garanzia a Roma , in cui si sono valutati - tra le altre cose - i ricorsi di Reggina, Siena,e Foggia. Al termine del, c'è stata l'occasione per il presidente del Coni Giovanni Malagò di rispondere alle parole di Aurelio De Laurentiis .

Il Collegio di Garanzia del Coni riporta il Perugia in B. Ora tocca alla ... umbriaON

È stato giudicato inammissibile dal Collegio di Garanzia del Coni il ricorso del Foggia contro la decisione del Consiglio Federale di aver ammesso il Lecco al campionato di Serie B. I ...Il CONI riammette il Perugia in serie B. Accolto il ricorso della società biancorossa dopo che la FIGC aveva regolarmente iscritto alla cadetteria il Lecco. Bocciato invece il ricorso della Reggina. i ...