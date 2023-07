Perché Autostrade per l' Italia è stata multata dal Garante per la privacy

(Di lunedì 17 luglio 2023)per l'(Aspi) èdalper laper avere trattato in modo illecito i dati di circa 100mila utenti registrati sull'app Free to X che consente la restituzione, totale o parziale, del costo del biglietto autostradale per i ritardi dovuti ai cantieri di...

Le norme che recepiscono le direttive europee esistono, ma non sono efficacinon contemplano ...presupposto che c'è in gioco l'interesse pubblico alla transizione energetica e che le...Le frequenze coprono tutto il territorio nazionale,comprese. Ma attenzione, perchè per chi vuole un segnale sempre pulito c'è anche la possibilità di ascoltare Radio 3 in streaming , ...... le attuali dimensioni di qualunque container al mondo corrispondono tuttora alla massima larghezza consentita ai veicoli sullestatunitensi degli anni Sessanta. È per questa ragione che, ...