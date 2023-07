Per le opposizioni l' apertura anticipata del cantiere in via Bizzarri è il ' sopruso' di una giunta ' arrogante'

(Di lunedì 17 luglio 2023) Appalto, sottolinea, di cui comunicazione è stata data in gazzetta ufficiale 'sole 48 ore dall'infuocata seduta del consiglio comunale di Pescara, convocato per discutere del ciclone giudiziario che ...

...e governo a imbarcarsi in un'impresa destinata a gonfiare le vele della polemica con le...capirci, se la destra dovesse mancare di parola verso l'arcipelago di grandi, medi e piccoli ......dalle, che ringrazio, ad aggiudicarsi i quattro spazi sono stati Denisa, Fabio, Luca e Francesco. A loro rivolgo un grosso in bocca al lupo ma soprattutto un sentito grazie, non solo...Un'apertura che arriva a tre giorni dall'udienza di merito del consiglio di Stato fissatail 20 ... A sostenerli puntando ancora una volta il dito verso l'amministrazione ci sono lein ...

Al via la nuova campagna informativa “il Registro pubblico delle ... Help Consumatori

FORLI' - "Noi andiamo avanti in questa battaglia" sul salario minimo "in Parlamento e ovviamente anche fuori dal Parlamento". Lo ha detto la segretaria ...di Monica Tommasi Tra 50 anni i figli dei nostri figli ci chiederanno: “ma come avete potuto sfregiare i paesaggi ...