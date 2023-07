Per gli asset manager gli investimenti ESG sono sempre più prioritari

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 17 luglio 2023) La survey 2023 dell’Index Industry Association conferma l’importanzamaggiore dei fattori ambientale, sociale e di governance nelle strategie di investimento. Il tema ecologico fa da traino Per gligliESG (Environmental, Social and Governance)più importanti, e in futuro guadagneranno ancora spazio. E’ il dato più rilevante della survey 2023 ‘ESG Global Survey ofs’; condotta da Opinium per l’Index Industry Association, indaga il pensiero deglirispetto ai trend in ambito ESG. Il report, il terzo dal 2021, ha analizzato le risposte di 300 CFO, CIO e gestori di portafogli in Francia, Germania, Regno Unito e Usa. Molte le domande per le quali ...