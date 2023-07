Pentathlon | Mondiali u 17 Ascione e Canto ottavi nella staffetta mista

(Di lunedì 17 luglio 2023) Gli azzurrini tornano dall'Egitto con un bottino di due medaglie di bronzo ROMA - Bilancio positivo per i giovani pentatleti italianitrasferta di Alessandria D'Egitto, dove si sono appena conclusi iUnder 17 dimoderno. Nell'ultima giornata di gare, ottavo posto per France

Annachiara Allara, della Junior Pentathlon Asti, si conferma protagonista in terra egiziana. La giovane pentatleta astigiana, classe 2009, dopo il terzo gradino del podio centrato in staffetta con Ali ...Altro terzo gradino del podio per la giovane astigiana ad Alessandria d'Egitto ROMA (ITALPRESS) - Annachiara Allara (Junior Pentathlon Asti) ...