(Di lunedì 17 luglio 2023) Troppi punti interrogativi pendono sulla riforma delle: in particolare ildovràdueil prima possibile. La riforma delleè un obiettivo di legislatura delMeloni che, però, deve anche fare i conti con un deficit non trascurabile. Vediamo insiemepotrebbe accadere a breve. Il premier Giorgia Meloni-(Giorgia Meloni Facebook)- Ilovetrading.itIl deficit pende sul nostrocome una spada di Damocle. E questo sta avendo ripercussioni negative su un ambito in particolare: quello delle. La prossima settimana ci sarà un nuovo incontro tra i sindacati e il ministro del Lavoro Marina Calderone ma solo a settembre, dopo la presentazione della Nota al Def – la Nadef – si potranno ...

... tra la fine del reddito di cittadinanza, il futuro dellee i nuovi contratti a termine ... La metà dei dipendenti ha il contratto scaduto da oltreanni. Eppure siamo tra quelli che meno ...Le prestazioni pensionistiche includonodi vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti, ... Cumulo, totalizzazione e ricongiunzione Il cumulo e la totalizzazione sonoistituti ...... nato nel 2012 dall'unione delleassociazioni, sono in sciopero per non aver raggiunto un ... una migliore retribuzione, migliori condizioni di lavoro, contributi per le, assicurazione ...

Pensioni, due i nodi da sciogliere al Governo: cosa devono sapere i cittadini iLoveTrading

Il nodo delle pensioni sta infiammando la campagna elettorale spagnola, giunta all'ultima settimana prima del voto di domenica. Al centro dello scontro una frase pronunciata dal leader del Pp, Alberto ...Per le casalinghe che hanno raggiunto una certa età sono in arrivo 600 euro di pensione. Vediamo chi sono coloro che ne beneficeranno.