Pellacani e Bertocchi raccontano al tgla7 il loro bronzo | aspettando le Olimpiadi

(Di lunedì 17 luglio 2023) su Tg. La7.it -per l'Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Fukoka, in Giappone, nei tuffi dal trampolini nella specialità tre metri sincro femminile. Chiara ...

Tuffi, Italia di bronzo nel sincro 3 metri con. Tuffi,: "Bronzo inspettato" . Tuffi, Timbretti - Giovannini sincro piattaforma . Nuoto sincronizzato: Pedotti ...Bronzo per l'Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Fukoka, in Giappone, nei tuffi dal trampolini nella specialità tre metri sincro femminile. Chiara(20 anni di Roma) ed Elena(28 anni di Milano) tirano fuori dal cilindro il colpo di classe e si prendono in un solo colpo un fantastico terzo gradino sul podio e il pass olimpico (...Leggi anche Mondiali nuoto Fukuoka 2023, tuffi:bronzo nel sincro Mondiali nuoto Fukuoka 2023, Ruggiero e Cerruti argento nell'artistico duo tecnico

Pellacani-Bertocchi bronzo nel trampolino sincro 3 metri! Vale il pass olimpico La Gazzetta dello Sport

1 minuto per la lettura Roma, 17 lug. (askanews) – Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi fanno all-in e si prendono un fantastico bronzo e il pass olimpico dai tre metri sincro, a coronamento di una fin ...Fukuoka. Una vittoria larga, in scioltezza, per scrollarsi di dosso un po' di tensione e smaltire le utlime tossine del fuso orario. Iniziano nel migliore dei… Leggi ...