hanno strappato il pass (va alla Nazione) per le Olimpiadi di Parigi 2024.Bronzo per l'Italia ai Mondiali di nuoto in Giappone nel tuffi dal trampolini nella specialità tre metri sincro femminile. Chiaraed Elenaconquistano un fantastico terzo gradino sul podio e il pass olimpico dai tre metri a coronamento della finale che ha aperto il programma pomeridiano della seconda giornata ......62.10 nel doppio e mezzo indietro carpiato e le statunitensi commettono un clamoroso errore nel doppio e mezzo avanti con un avvitamento! Solo 54.90 per loro e il bronzo è per...

Pellacani-Bertocchi bronzo nel trampolino sincro 3 metri! Vale il pass olimpico La Gazzetta dello Sport

