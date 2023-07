Peggiora l’ondata di calore | bollino rosso in 23 città | il ministero della Salute emana una circolare per i pronto soccorso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Si intensifica in Italiadiprovocata dall’anticiclone africano Caronte, che ha ufficialmente fatto il suo ingresso lo scorso sabato 15 luglio e continua ad investire le Regioni da Nord a Sud con afa e caldo asfissianti, sulla scia del suo predecessore Cerbero. Sono 17 leitaliane attualmente contrassegnate daldel, che passeranno a 20 domani 18 luglio ed arriveranno a 23 il prossimo mercoledì. A salvarsi, almeno parzialmente, saranno solo Genova, dagiallo, insieme a Bari, Catania, Civitavecchia, Milano, Reggio Calabria e Torino, tutte conarancione. La situazione non è più incoraggiante altrove, in Europa come nel resto del mondo: nella Death ...