... i debitori in difficoltà date e durata La mappa dei saldi estivi Nell'Ultimo anno Il costo dei mutui in rapporto ai tassi Bce L'infografica Un anno di tassi Bce Come attivare la- Coloro che ...Basta essere in possesso di un domicilio digitale, cioè di un indirizzo" presente nei registri pubblici come INAD (l'indice nazionale dei domicili digitali) o indicato dal destinatario ...... sono finiti al centro delle polemiche perdi alcuni commenti sessisti pronunciati nel pre gara ... che ha pubblicato lo screenshot di unainviata a Viale Mazzini per lamentare una serie di "...

Pec, al via il servizio di notifiche digitali per le Pa: ecco cosa cambia per multe, cartelle e raccomandate TGCOM

È stato attivato il Servizio notifiche digitali (Send), la piattaforma realizzata da PagoPA che facilita l'invio da parte della Pubblica amministrazione di richieste e documenti ufficiali. In sostanza ...Occhio alla Pec. Arriva il nuovo meccanismo di notifiche digitali da parte di amministrazioni locali ed enti centrali. La piattaforma si chiama Send e facilita l'invio da parte della ...