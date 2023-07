“Pazzesca | arriva lei” Domenica In | il nome bomba al posto di Mara Venier | è la prima volta

(Di lunedì 17 luglio 2023) Grandi novità nella nuova edizione diIn, al via il 17 settembre 2023.tornerà sul piccolo schermo nel pomeriggio della, la sua ultima edizione, e darà spazio anche a persone comuni che hanno qualcosa da dire e raccontare. Lapuntata diIn il 17 settembre 2023 sarà uno speciale dello storico programma Rai e avrà come sottotitolo ”La Storia”. Andrà in onda dalle ore 14 alle 18:45. Nelle ultime ore Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano ha parlato anche della novità che riguarda il pubblico: “In cerca pubblico parlante (Arena style?). Tra qualche giorno iniziano i provini“. Nel corso di questi anni sono stati davvero tanti a condurreIn: Amadeus Lino Banfi, ...

Gabriele Vulpitta ha il sorriso contagioso, ha vinto Wimbledon e ancora stenta a crederci: "È stato bellissimo, una gioia- spiega a fine match - ; non ci pensavo proprio anche perché fin dal primo turno abbiamo avuto partite difficilissime quindi pensavamo solo a giocare un match alla volta. Poi si siamo ...... maanche la medaglia internazionale numero 25 della sua carriera, questa volta nel lungo ... È bello perché lo sport è capace di dare lacrime, gioie e una trans agonistica. Nei primi due ...Cosa ridicola ese pensiamo al Post Malone di oggi. Però quel momento è fondamentale ... Il lieto fine quando"Rimaniamo sempre in contatto. Ma in un primo momento, in tempi recenti, ...

Vulpitta nella storia, arriva il trionfo a Wimbledon: “Pazzesco!” SuperTennis

Quando si parla di tecnologia, sappiamo che questa non smette mai di stupirci, ma siate pur certi che stavolta l'effetto wow è assicurato!Miglior coach Under 17 d’Italia. Un finale di stagione migliore non poteva esserci per il luzzarese Lorenzo Gandolfi che con la sua Forlì ha vinto il titolo di miglior coach delle finali nazionali e p ...