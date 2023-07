Paura e fiamme all' aeroporto di Catania | stop dei voli fino al 19 luglio

(Di lunedì 17 luglio 2023) L'incendio, che si è propagato per diverse ore, si è sviluppato nei pressi dei gate. Il panico tra i passeggeri in partenza è scoppiato nella parte inferiore dello scalo

L'incendio, che si è propagato per diverse ore, si è sviluppato nei pressi dei gate. Il panico tra i passeggeri in partenza è scoppiato nella parte inferiore dello scalo ...Attimi di paura nella tarda serata di ieri all'aeroporto di Catania per un incendio che si è sviluppato all'interno della struttura ...