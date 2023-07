Domani chiudiamo per, gli faremo un contratto di due anni. Il nostro patrimonio deve essere preservato'. MERCATO - 'Non so se arriverà qualcuno a breve termine, cercheremo di farlo prima del ...Domani chiudiamo per, gli faremo un contratto di due anni. Il nostro patrimonio deve essere preservato'. MERCATO - 'Non so se arriverà qualcuno a breve termine, cercheremo di farlo prima del ...

Pastina, un rinnovo per riscattarsi. Altri giovani in rampa di lancio anteprima24.it

Altra riconferma nel parco "quote" per il Real Forte dei Marmi Querceta in Serie D. Dopo il portiere 2003 Pastine, il terzino 2003 Meucci ed il centrocampista 2004 Lazzoni ecco il rinnovo per la perma ...