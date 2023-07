“Parlate di mafia” | a Palermo l’evento di Fdi dedicato a Borsellino Foti | noi sempre per la linea della fermezza

(Di lunedì 17 luglio 2023) Nel presentare la seconda edizione del convegno “di”,alla memoria di Paoloe organizzato dai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d’Italia – in collaborazione con l’Ufficio Studi del partito – il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso, chiarisce subito: «Questa iniziativa non è stata fatta per riparare ad alcunché. Nelle ricostruzioni che vengono fatte, ci sarebbe da aspettarsi magari che qualcuno ipotizzasse questo. Bene ha fatto chi ha precisato che è da un anno che ci si lavora». E del resto, aggiunge, «il governo Meloni, già nel suo primo decreto legge, ha scelto la stradanella lotta alla. E ciò sia con l’ergastolo ostativo, che colpisce proprio i ...

Roma, 17 lug. (askanews) - Sul concorso esterno 'il ministro Nordio ha dato una risposta legittima a una domanda altrettanto legittima. Come ..."Per la destra la lotta alla mafia è un valore. Abbiamo indetto un convegno a Palermo per ribadire che non vi è alcuna volontà di trovare strade diverse da quella lotta e lo testimonia il fatto che ab ...