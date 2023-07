Parla Marina Berlusconi | “Mio padre perseguitato dai giudici anche dopo la morte”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 17 luglio 2023), figlia del defunto ex presidente del Consiglio Silvio, interviene con una lettera al Giornale perre di giustizia e della riforma di cui si discute in questi giorni. “Siamo incastrati in un gioco assurdo, che ci costringe a un eterno ritorno alla casella di partenza. È una sensazione sconfortante, perché sembra che ogni ipotesi di ogni di riforma diventi motivo di scontro frontale, a prescindere dai suoi contenuti”, afferma riferendosi proprio alla riforma della giustizia.di “persecuzione di cui mioè stato vittima, e che non ha il pudore di fermarsi nemmeno davanti alla sua scomparsa”. Poi aggiunge,ndo proprio di questa “persecuzione“: “Credo contenga in sé molte delle patologie e delle ...