(Di lunedì 17 luglio 2023) Nel video i danni all’interno“Vincenzo Bellini” didopo l’incendio scoppiato la scorsa notte nello scalo. Le operazioni di bonifica e verifica da parte dei vigili del fuoco sono iniziate nella mattinata di lunedì 17 luglio. Nel pomeriggio, dopo il vertice con Enac, prefetto e Sac (la società che gestisce lo scalo) è stato deciso di riprendere con due voli all’ora dal terminal C. L’infrastruttura di volo non è stata interessata dalle fiamme. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pareti nere e vetrate in frantumi: le immagini dell’aeroporto di Catania colpito dall’incendio Il Fatto Quotidiano

