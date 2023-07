Parco del Pineto in fiamme | scoppia un incendio spaventoso

(Di lunedì 17 luglio 2023) Sterpaglie a fuoco aldel, rogo domato in 30 minuti. È successo oggi pomeriggio intorno alle ore 14 nell'area della valle dell'Inferno, a due passi dall'area del centro commerciale Aura e dai binari della ferrovia Vigna Clara-Valle Aurelia, lato Via Papiniano. A domarlo, l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco del comando di Roma e della protezione civile di Roma Capitale, che hanno coordinato il lavoro dei volontari dell'associazione Giannino Caria, intervenuti con pick-up e autobotte. "Non è stata interessata la vegetazione del, tutelata grazie al tempestivo intervento", ha dichiarato il presidente dell'associazione Marco Lorentini. "Il fuoco è stato contenuto nella zona circostante i binari della ferrovia. A bruciare sterpaglie e rovi per circa 3mila metri quadrati", ha continuato. Nei giorni scorsi ...

Sterpaglie a fuoco al Parco del Pineto, rogo domato in 30 minuti. È successo oggi pomeriggio intorno alle ore 14 nell'area della valle ...