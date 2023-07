Pape Diop | l’agente | «Siamo in contatto col Napoli | il ragazzo ha lo spessore per sostituire Lobotka»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 luglio 2023) A Radio Crc è intervenuto Gerald Sagoe, agente di19 anni, centrocampista senegalese che gioca in Belgio nel Zulte Waregem: È vero l’interesse delper? «Non posso essere certo di questo interesse del, ma non mi sorprenderebbe perché il giocatore ha tanto futuro davanti. Ci sono stati tanti contatti con società inglesi importanti e non mi sorprenderebbe se tra i club interessati ci fosse anche il» Se può essere il profilo corretto per? «Penso che potrebbe esserlo. Bisogna aspettare, il mercato sembra procedere a rilento. Ci sono diversi club interessati al, bisognerà capire se ilfarà sul serio per acquistarlo, ma il ...