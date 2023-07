Palpate di 10 secondi non sono stupro | il flash mob delle deputate

(Di lunedì 17 luglio 2023) In piazza Montecitorio a Roma, oggi, 17 Luglio, l’Intergruppo della Camera per le Donne, i Diritti e le Pari Opportunità coordinato da Laura Boldrini, insieme all’Associazione Differenza Donna, hanno manifestato con unmob, per esprimere vicinanza e solidarietà alla studentessa e per...

Sono stati portati in piazza orologi ed esposti cartelloni con le scritte: «Undici secondi è reato, invece» e «La laurea l'hai presa in 10 secondi» ...di Angela Fiore - Editoriale sul bidello assolto per aver palpato una studentessa. E lettera alla studentessa. E storie di rane e coperchi.