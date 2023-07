Pallanuoto | Mondiali Fukuoka 2023 Italia-Francia 13-6 | Campagna | “Reazione da grande squadra | ma inizio troppo passivo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il ct del Settebello, Sandro, ha commentato l’esordio dell’dellamaschile nel Mondiale di. Gli Azzurri hanno battuto la13-6, al termine di un match che nei primi minuti ha visto i transalpini in vantaggio anche di due reti prima dellada parte dell’MASCHILE: RISULTATI, CLASSIFICHE E TABELLONE PROGRAMMAMASCHILE E FEMMINILE: DATE E ORARI: IL REGOLAMENTO, COME FUNZIONANO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV Ai microfoni di RaiSport, il commissario tecnico ha così analizzato quanto visto in vasca: “Abbiamo avuto unada...