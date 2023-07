Pallanuoto | Italia-Francia 13-6 | il Settebello cresce alla distanza e ipoteca i quarti di finale

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) Primi 16? da incubo, poi vengono fuori i veri equilibri. Esordio vincente per ilai Mondiali di2023: in quel di Fukuoka gli azzurri, vice campioni iridati in carica, battono per 13-6 la. Transalpini che ad inizio gara avevano fatto paura, dimostrando comunque una più che discreta crescita a livello qualitativo e fisico, poi è venuta fuori la classe tricolore ed è calata l’intensità dei francesi.ti idi, visto che i prossimi avversari nel Gruppo C per la squadra di Sandro Campagna saranno Canada e Cina, nettamente inferiori. Inizio di gara molto complicato per gli azzurri che si trovano addirittura sotto 3-2 a fine primo quarto, con i transalpini per tre volte in vantaggio. Squadra tricolore in netta sofferenza, molto ...