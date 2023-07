Pallamano | le salernitane Rossomando e Stellato sul tetto d’Europa

Leggi su anteprima24

Il nome di Salerno in alto grazie a Giulia, Carmene al tecnico Adele De Sanctis. Le, titolari dell'Italia Under 19, nella giornata di ieri, hanno festeggiato la vittoria degli EHF Championships. Le due giovanissime atlete sono state protagoniste di prestazioni praticamente perfette: con sei vittorie conquistate in sei gare disputate, le Azzurre hanno fatto, così, percorso netto nella competizione. Approdata, dunque, in finale da imbattuta, l'Italia ha sconfitto l'Austria con il risultato di 29-21, vincendo per la seconda volta consecutiva i W19 EHF Championships e acquisendo il diritto di giocarsi la qualificazione ai Mondiali Under 20. Ad indossare la fascia di capitano Giulia: per lei l'orgoglio di alzare il trofeo al cielo. Con tre reti ...