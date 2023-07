Palinsesti Rai YoYo e RaiGulp | autunno 2023 | arrivano il nuovo Grisù | Hello Kitty e una coproduzione con HBO

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 17 luglio 2023)Diverse novità attendono anche i più piccoli sui canali Rai. Ecco cosa prevedono iautunnali di Raie Rai Gulp.RaiAnche l’l’offerta di Raisi basa principalmente sui cartoni animati e sui programmi originali Rai Kids prodotti nel centro di produzione di Torino. Per i 140 anni di “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi è in arrivo la nuova stagione inedita di Pinocchio and Friends (26×13’). Torna in una nuova versione animata il draghetto(52×11’). In arrivo a fine anno, vede come protagonista un giovane draghetto di nome(dall’omonimo gas combustibile) che, malgrado sia l’ultimogenito di una ...