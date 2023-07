Palermo | blitz contro un clan mafioso | 20 misure cautelari

Mafia, blitz a Palermo: soldi ai boss detenuti, parenti nei guai Livesicilia.it

Le sette persone finite in carcere sono: Alessandro Cutrona. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per: G. C.; G. C.; ...PALERMO – Ci sono gli uomini d’onore delle famiglie di Porta Nuova e Palermo Centro che avrebbero proseguito il lavoro dei boss arrestati negli ultimi anni. E ci sono pure i parenti dei detenuti che ...