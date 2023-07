Paganin | «Inter sta lavorando bene I tifosi devono capire una cosa»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 17 luglio 2023) Massimoha elogiato il modo dei dirigenti dell’di muoversi sul mercato. L’ex giocatore nerazzurro, sulle frequenze di TMW Radio, ha poi fatto il punto anche su Lukaku e Onana. LAVORO SUL MERCATO – Questo il pensiero di Massimosu quanto fatto vedere fin qui dagli uomini mercato dell’: «Stannosul mercato. Cuadrado per me da quinto può fare, ora manca solo il discorso punta. La situazione Lukaku è molto complicata e non so come finirà. Per quanto riguarda Onana, così come Brozovic, si riduce tutto alla situazione finanziaria. Iche è difficile trattenere certi giocatori. In ogni caso l’partirà da favorita e dovrà dimostrarlo sul ...