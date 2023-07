Paga cappuccino e cornetto con il bancomat | nello scontrino spunta il sovrapprezzo | cliente chiama i Vigili

(Di lunedì 17 luglio 2023) Pensava dire una normale colazione al bar, col classico, col POS. Ma si sarebbe aspettata ladi trovarsi un “” per ilmento elettronico del conto, con il commerciante che aveva chiesto un euro in più per la transazione digitale. Una situazione che, almeno la donna, non ha voluto accettare, ben sapendo come tutto ciò fosse illegale. Ilper ilmento col POS diQualche locale ancora ci prova, addizionando nel conto anche i costi della transazione del POS. Una metodologia completamente illegale in Italia, ma che pone delle riflessioni su come il costo delle “transazioni digitali” debbano essere eliminate nel nostro Paese, al pare ...

...di armi Zanza - il balordo Apostel - compagno Zaffagnòn - scansafatiche Barbetta - frate...gli abitanti della Provenza e talvolta anche il resto dei francesi San Paganin - giorno diSan ...... ci sono i 2 euro per il, 1,50 per la brioche, i venti centesimi per il servizio al ... Paolo Carestiato -, il divieto di applicare un sovrapprezzo a chicon carta elettronica è stato ...... ci sono i 2 euro per il, 1,50 per la brioche, i venti centesimi per il servizio al ... Paolo Carestiato -, il divieto di applicare un sovrapprezzo a chicon carta elettronica è stato ...

Paga cappuccino e brioche con il bancomat, lo scontrino è più caro e chiama i vigili BlogSicilia.it

Un episodio spiacevole si è verificato in un bar a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, quando una cliente ha deciso di pagare il suo cappuccino e una brioche con il bancomat. Tuttavia, il bari ...Hai intenzione di pagare con il bancomat un caffè e un cornetto Preparati a un sovrapprezzo di un euro. È la sorpresa che ha ricevuto una donna a San Donà di Piave, in provincia di Venezia. La storia ...