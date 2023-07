Pace fiscale | Foti | “Salvini? Si parla di atti che esistono | per discuterne c’è Parlamento Nessun fastidio ma per ora sono solo idee”

(Di lunedì 17 luglio 2023) “In genere sidiche, di buone intenzioni è lastricata la via dell’Inferno. Non c’èma nel momento in cui arriveranno delle risposte le si guaderanno per quelle che. Se si vuole c’è il consiglio dei ministri pere c’è ilmento per farlo. Ovvio che nell’ambito dell’autonomia delle forze politiche c’è la possibilità di lanciare un’idea, ma dall’idea all’atto c’è sempre una certa elaborazione”. Così Tommaso, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, a margine della conferenza presso la Camera dei Deputati sul del convegno “te di Mafia” in programma a Palermo il 21 luglio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dal Porto Canale di Cagliari, per l'inaugurazione del nuovo Polo della Cantieristica Nautica del Sud Sardegna, il leader del Carroccio ha ribadito di voler procedere con la cosiddetta ''. ...nella Legge di Bilancio per il 2024, compromesso nella maggioranzaCAGLIARI - 'Unaper chi ha fatto le dichiarazioni ma non è riuscito a versarle tutte è un vantaggio per lo Stato che incassa una marea di miliardi da usare per stipendi e pensioni e significa una ...

Pace fiscale, Salvini e il condono fino ai 30 mila euro. Ruffini: lotta a evasione non è perseguitare Corriere della Sera

Una grande e definitiva pace fiscale. La chiede il vicepremier Matteo Salvini. «Una pace fiscale per chi ha fatto le dichiarazioni ma non è riuscito a versarle tutte ...La proposta di Salvini sulla pace fiscale "è una balla". Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della conferenza stampa a Palazzo Madama in cui ha annunciato l'arrivo nel parti ...