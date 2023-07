Otto italiani su dieci hanno qualche paura quando devono volare

(Di lunedì 17 luglio 2023) Viaggiare in aereo può essere un’esperienza indimenticabile ed emozionante per molti, o il più grande incubo per altri. Alcuni si divertono dal momento in cui mettono piede in aeroporto, si godono l’intera esperienza senza pensieri fino anon ritirano le valigie arrivati a destinazione, mentre altri si preoccupano continuamente che possa accadere qualcosa e si lamentano di ogni cosa riguardi il volo.Secondo una recente indagine condotta da Jetcost, settesuamano l’esperienza del volo e solo due susono aerofobici. Il team di Jetcost ha condotto un sondaggio nell’ambito di uno studio sulle esperienze di viaggio degli. Sono state intervistate 3.000 persone di età superiore ai 18 anni, cheviaggiato almeno una volta negli ultimi due ...

... spazio alla finale del contest "Road to Seravezza Blues" con la sfida tra leband che hanno ... Sabato 22 toccherà ai The Cinelli Brothers, band formata da due fratelli(Marco e Alessandro ...... la seconda vedrà sfilare i più importanti Maestri, che aderiscono all'Accademia Nazionale ... In totale, con Biella sarannoi congressi che si sono tenuti in Italia. Dichiarazioni " ...E' stato selezionato tra glimigliori nuovi trio Jazz in Europa per il BMW Welt Award a Monaco ... uno dei pianisti jazzpiù richiesti in Europa e in America, con prestigiose e ...