Osimhen | l’agente smentisce | “Chi ha detto che non vuole rinnovare? Girano fake news”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roberto Calenda, procuratore di, ha commentato le notizie uscite oggi sui giornali riguardo al futuro del bomber nigeriano. Roberto Calenda,di Victor, non accetta le notizie pubblicate questa mattina e le. Attraverso i suoi canali social ufficiali, l’entourage del giocatore ha voluto chiarire che quanto riportato dal quotidiano Il Mattino circa la volontà dell’entourage del nigeriano di noncon il Napoli è falso. Ecco quanto dichiarato da Calenda su Twitter: “Leggo sul Mattino che ‘Calenda non ha alcuna intenzione diin estate e che primasondare tutte le strade del mercato’.” ha scritto Calenda. Leggo sul Mattino che “Calenda non ha alcuna intenzione di ...

Commenta per primo Roberto Calenda ,di Victor, ha voluto utilizzare il proprio profilo ... In ogni caso'offerta per ...Calciomercato Napoli - Roberto Calenda ,di Victor, ha scritto un tweet in merito alle tante ...se non ha escluso'...Per oranon sembra convinto del rinnovo: De Laurentiis lo incontrerà anche a Dimaro, rilanciando'offerta da 7 milioni. Ovviamente è un tema che va affrontato condell'attaccante, ...