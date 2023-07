Oroscopo | ogni segno zodiacale ha il suo cibo preferito | ti riconosci nel tuo?

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ognuno di noi ha il suo, ma se niente è casuale forse l’ha ragione: le preferenze maturano anche in base al. C’è chi non farebbe mai a meno della pizza, chi non sopporta i sapori amari e chi va matto per i dolci, chi preferisce la carne e chi adotta un regime vegano. Il mondo è bello proprio perché è vario, e secondo gli Astrologi molto dipenderebbe anche dalla data di nascita.ha un– Grantennistoscana.itPossiamo crederci oppure no, ma proprio come la Luna influenza – ad esempio – la crescita delle piante o le maree, tutti gli altri Pianeti hanno una qualche “funzione” che si riversa sulla Terra. E siccome ad...