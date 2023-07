Orieleful | la soap più commentata dell’estate | Brooke e Ridge scansatevi! | Le pillole de La Velenosa

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 17 luglio 2023) Allora io qualche dubbio inizio ad averlo, ve lo dico. Quando appena appena si inizia a non parlare di loro, guarda caso si lasciano, si sme***no, piangono e si disperano ovviamente pubblicamente sui social. Dopo una settimana di articoli a loro dedicati, puff torna l’ammmmore. Per carità a me che Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli facciamo così va solo che bene. Di che parliamo se no quest’estate? Però devo dire quello che penso e forse, dico forse, bisognerebbe rivedere un po’ la sceneggiatura. Perché la prima volta la rottura passi ma già alla seconda va cambiata modalità, se no il pubblico che vi spoilero, non è scemo capisce che è una farsa. Per carità a loro frega poco tanto i loro fedelissimi Oriele li seguiranno qualsiasi cosa accada, ma molta altra gente che simpatizza per loro ho visto che ha iniziato a storcere il naso. A me, visto che si parla di trash, di personaggi che ...