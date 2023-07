(Di lunedì 17 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiFrancescoè ildell’dei Dottorie dei Dottori Forestali della Provincia di Avellino. Presso la sede di Corso Europa la consegna del testimone al neo-è stato eletto all’unanimità dai componenti del consiglio a seguito dell’elezione a consigliere nazionale di Antonio Capone. “Sono molto contento e sereno di consegnare il testimone ad un collega molto valido”, afferma iluscente Capone che aggiunge: “Ha competenze, professionalità ed esperienza notevole in diversi settori della nostra sfera professionale. Abbiamo collaborato all’unisono in questi due anni di mia presidenza per accrescere la nostra attività a tutela della professione, e ...

... Ambra Moretti, designato dall'Ambito Territoriale di Asola, Giovanni Acerbi per Apindustria, Sebastiano Buffa, per l'dei Dottorie Forestali, Mattia Amadei designato dall'......da un'idea che prende il nome e tag dal progetto #ionontiabbandono lanciato dall'dei Medici ... E poi spazio all'agricoltura biodinamica attraverso incontri cone esperti che raccontano ...'Mi unisco - dichiara Flavia De Gregorio, capogruppo di Azione in Campidoglio - all'appello del presidente dell'dei Dottorie Forestali della provincia di Roma che, in merito al pino ...

Ordine Agronomi Avellino, Castelluccio è il nuovo presidente anteprima24.it

& Avellino -& Francesco Castelluccio è il nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Avellino. Presso la sede di Corso Europa la consegna del testimon ...Un pino ottuagenario, con le radici secche, cadendo ha trascinato con sé due cipressi e una palma. Paura in piazza San Marco tra passanti, turisti e operai della metro C ...