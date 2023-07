Opzione Donna 2023 | requisiti e beneficiarie | indicazioni Inps

(Di lunedì 17 luglio 2023) Come è cambiata? Estesa e modificata dall’ultima Legge di bilancio (L. 29 dicembre 2022 numero 197) la pensione anticipata con il meccanismo dispetta alle lavoratrici che si trovano in determinate condizioni personali e totalizzano entro il 31 dicembre 2022 un mix di età anagrafica ed anzianità contributiva.Dopo aver fornito i chiarimenti necessari suidi spettanza (Circolare 6 marzonumero 25) ed altresì comunicato l’implementazione del sistema online di gestione delle domande (Messaggio 1° febbraionumero 467) l’è ulteriormente intervenuta per chiarire l’accesso adnei casi di riscatto a percentuale dei periodi ...

In una nota, l'Inps comunica che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è per ora attivo solo sul sistema di domanda di pensione per. Si tratta di una prima fase sperimentale oggetto ...Inoltre, in via sperimentale, nella pagina dedicata ad "" sul sito, l'assistente virtuale, mantenendo in memoria il dialogo, è in grado di "conversare" fornendo anche informazioni ...Ma anche atre anni prima. Se sono madri possono uscire anche a 58 anni: da quest'anno la legge riserva loro la possibilità di fruire di uno sconto di 12 mesi per ogni figlio fino a un ...

All'INPS arriva l'intelligenza artificiale: l'assistente virtuale partirà da Opzione Donna Informazione Fiscale

Riparte il tavolo di confronto tra Governo e Sindacati sulla riforma delle pensioni 2023: quali misure post quota 103, Ape e Opzione Donna ...Nel 2022, 95,3 milioni di persone nell'UE (il 22% della popolazione) erano a rischio di povertà o di esclusione sociale, vale a dire che vivevano in famiglie esposte ad almeno uno dei tre rischi di po ...