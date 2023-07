(Di lunedì 17 luglio 2023) "Partecipare a questi accordi e' una scelta, ma le popolazioni in difficolta' e i Paesi in via di sviluppo non hanno scelta. Centinaia didisoffrono la fame e i consumatori stanno ...

...didi persone soffrono la fame e i consumatori stanno affrontando una crisi globale del costo della vita. Saranno loro a pagarne il prezzo". Lo ha detto il segretario generale dell', ...Secondo l', l'accordo ha consentito l'esportazione di oltre 35di tonnellate di prodotti alimentari vitali dai porti ucraini sul Mar Nero verso 45 paesi di tre continenti. Con i porti del ...... i costi per le aziende scendono ma i prezzi continuano a salire' 'di persone pagheranno il prezzo per l'uscita della Russia dall'accordo sul grano', dice il segretario generale dell'...

Onu: 'Milioni di persone pagheranno per stop Russia all'accordo sul grano' Agenzia ANSA

