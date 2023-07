Onu | milioni di affamati pagheranno per stop Russia ad accordo su grano

La criticità della situazione è sintetizzata dalle parole di Antonio Guterres , segretario generale dell', secondo il quale "di persone pagheranno il prezzo per l'uscita della Russia dall'...... ovunque nei paesi in via di sviluppo, non hanno scelta Centinaia didi persone affrontano ...nel Mar Nero era stata raggiunta un anno fa grazie al coinvolgimento attivo come mediatori die ...E chissà se esisterà mai, legato com'è a 900di euro di fondi bloccatiche verranno (... agenziee società civile. Minacce, pestaggi e violenze, naturalmente mancanza di assistenza medica e ...

Onu: 'Milioni di persone pagheranno per stop Russia all'accordo sul grano' Agenzia ANSA

Nazioni Unite (New York), 17 lug. (askanews) - Milioni di persone affamate pagheranno il prezzo della decisione russa di mettere fine all'accordo sull'export di grano, cibo e fertilizzanti nel Mar Ner ...Milioni di persone "pagheranno il prezzo" a seguito dell'uscita di Mosca dall'accordo per esportare il grano ucraino attraverso il Mar Nero. Così il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, a m ...