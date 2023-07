Ong sul piede di guerra per il memorandum d’intesa tra Ue e Tunisia per arginare i flussi migratori

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dopo mesi di discussione e la contrarietà delle ong, alla fine è arrivato il via libera altra l’Unione europea e lache porterà al rafforzamento della guardia costiera tunisina. Stando a quanto trapela, in base all’accordo verranno fornite “17 imbarcazioni riequipaggiate e otto nuove” da utilizzare per il controllo dei mari. A riferirlo alcune fonti comunitarie che segnalano, però, che nell’intesa non è prevista una zona di salvataggio e assistenza (Sar) di competenza di Tunisi. Fatto, questo, che ha immediatamente contrariato le ong che si occupano del salvataggio di migranti nel mediterraneo. Ira delle Ong “In un contesto antidemocratico, caratterizzato dall’assenza di dibattito e dalla censura dell’informazione, laha firmato un...