Ondata di caldo record | bollino rosso in 23 città mercoledì | picchi oltre i 40 gradi

Con una nota disponibile sul sito ufficiale, il dicastero ha spiegato cosa fare per fronteggiare al meglio l'di. La circolare riguarda il Codice calore, un percorso assistenziale ...... la Germania, la Francia, la Spagna e la Polonia " i cambiamenti climatici causati dall'uomo stanno rendendo le temperature massime giornaliere dell'attualedialmeno tre volte più ...Massimo livello di allertaoggi in 17 città italiane, che saliranno a 20 domani e raggiungeranno quota 23 mercoledì 19 ... Di 'un'di calore anomala', parla il climatologo Luca Mercalli, ...

Meteo: ecco quando arriva la FINE del CALDO record, la previsione MeteoGiuliacci

L'Italia intera sta affrontando un'ondata di caldo intenso e il bollettino del Ministero della ...Il Ministero della Salute ha lanciato il nuovo codice calore in Pronto Soccorso: cosa cambia per chi va in ospedale per colpa del caldo ...