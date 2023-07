Ondata di caldo | a Roma il giorno di fuoco E negli ospedali ora arriva il «codice calore»

(Di lunedì 17 luglio 2023) Nella capitale si potrebbe superare il primato di 40,7 gradi, in Sardegna attesi fino a 47 gradi. Martedì 20 città in bollino rosso, 23 mercoledì. Cadono i record: in Cina 52 gradi

Una band che però seppe cavalcare sia l'indie rock che di lì a poco avrebbe dominato le ... Ilsoffocante non scalfisce il perfetto stile della band, che suona per poco più di un'ora e ...È l'allarme lanciato dalla Coldiretti in riferimento all'ultimadiafricano che sta investendo l'Italia da nord a sud con temperature anche oltre i 40 gradi. Se per gli animali domestici ...Si intensifica l'di calore su tutta l'Italia e aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione. Ieri le città in ...

Quanto dura l'ondata di caldo in Italia, le previsioni meteo di Giuliacci: In arrivo giorni roventi Fanpage.it

Alcune case nella località di Kouvaras risultano danneggiate dalle fiamme. Non ci sono invece notizie di persone in pericolo nella zona che è stata evacuata ...Se qualche anno fa l'avessimo detto solo per fare una battuta ci avrebbero presi per pazzi. Ma se il dato che stiamo rendendo pubblico lo rileva e lo rivela ...