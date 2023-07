Obesità e morte improvvisa da scompenso | giovani scienziati del cuore a confronto

(Di lunedì 17 luglio 2023) (Adnkronos) – Ridurre il rischio cardiovascolare nell’; prevenire lanellocardiaco. Due temi su cui si stanno confrontando le nuove generazioni di ‘del’ del Servizio sanitario nazionale, il futuro della ricerca clinica italiana. L’occasione è la Convention Next Generation Anmco che si tiene in questi giorni a Spoleto, in provincia di Perugia. Un evento promosso dall’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri per stimolare la riflessione deiricercatori in cardiologia su argomenti chiave del settore: dall’insufficienza cardiaca all’aritmologia, alla prevenzione cardiovascolare e alle sindromi coronariche acute e croniche. “Un contesto clinico in cui negli ultimi anni la ricerca ha fatto passi da ...

... come un aumento del rischio di malattie mentali, obesita', demenza eprematura. 'L'intelligenza artificiale offre interessanti opportunita' per dare ai robot maggiori capacita' di costruire ...... per esempio al controllo dell', però non è così; a lungo termine non c'è un non c'è un ... 'Il cancro è una delle principali cause dia livello globale; ogni anno, 1 persona su 6 muore di ...Ridurre il rischio cardiovascolare nell'; prevenire laimprovvisa nello scompenso cardiaco. Due temi su cui si stanno confrontando le nuove generazioni di 'scienziati del cuore' del Servizio sanitario nazionale, il futuro della ...