Obbligo di batteria sostituibile | le eccezioni che salvano Apple e tutti gli altri

(Di lunedì 17 luglio 2023) Una volta firmata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la legislazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE e diventerà applicabile entro 20 giorni. In tutto questo, l'iPhone non dovrà ...

Come ben sapete Apple ha già un programma di riparazione che consente ai clienti di sostituire ladell'iPhone e altri componenti, ma richiede l'utilizzo di attrezzature specifiche o la ...di etichettatura Il Regolamento introduce una serie di informazioni obbligatorie sull'... Per esempio, sui componenti dellae sul contenuto riciclato. Sono poi previsti un " passaporto ...... le vetture hanno preso parte a un'altra sfida cronometrica su un totale di 22 km, con l'... in questo caso con 1500 euro assegnati al team ideatore della miglior. Molto ambito anche il ...

Obbligo di batteria sostituibile: le eccezioni che salvano Apple (e ... Tom's Hardware Italia

Il Consiglio europeo ha votato a favore della nuova legislazione proposta dall'Unione Europea riguardante le batterie dei dispositivi.Dopo quella del Parlamento è arrivata anche l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dell’Unione europea. È stato quindi ufficialmente adottato il nuovo regolamento che impone alle aziende di… ...